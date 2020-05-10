Сколько сока и отходов в 100 кг яблок: Эксперименты

Сколько сока получится из двух бочек яблок?

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Пару дней назад блогеры из Mamix снимали видеоролик "СКОЛЬКО ВОСКА МОЖНО СОСКРЕСТИ СО 100 КГ ЯБЛОК?".. Воск они сняли, а яблоки остались. Съесть такое количество яблок невозможно. Поэтому им пришла в голову идея - давайте проверим, сколько сока и отходов содержится в 100 кг яблок? Для этого они взяли четыре бочки и две из них до краев наполнили яблоками и две оставили под сок и отходы.

Таким образом будет гораздо проще визуально понять сколько получается сока из яблок.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.