Xiaomi запускает программу тестирования MIUI 12

Стать тестировщиком может любой желающий.

Xiaomi в апреле представила новую прошивку MIUI 12, а уже сейчас начала набор тестировщиков для глобальной версии.

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Программа MIUI 12 Pilot стартует уже скоро и производитель отбирает участников, которые получат возможность установить тестовую версию. Принять участие в программе пока могут владельцы пяти смартфонов: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

Если вас выберут, обновление придет по воздуху. Вручную проверить наличие обновления можно в Настройках.

Подать заявку на участие в бета-тестировании MIUI 12 можно по этой ссылке, заполнив специальную форму. В анкете нужно указать адрес электронной почты, MI ID, выбрать модель и версию программного обеспечения из четырех вариантов:

MI;

EU;

RU;

ID.

Если вас одобрят, в компании советуют перед установкой сделать резервное копирование данных.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала возможности оболочки MIUI 12.