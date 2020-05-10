Xiaomi запускает программу тестирования MIUI 12
Xiaomi в апреле представила новую прошивку MIUI 12, а уже сейчас начала набор тестировщиков для глобальной версии.
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Программа MIUI 12 Pilot стартует уже скоро и производитель отбирает участников, которые получат возможность установить тестовую версию. Принять участие в программе пока могут владельцы пяти смартфонов: Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Если вас выберут, обновление придет по воздуху. Вручную проверить наличие обновления можно в Настройках.
Подать заявку на участие в бета-тестировании MIUI 12 можно по этой ссылке, заполнив специальную форму. В анкете нужно указать адрес электронной почты, MI ID, выбрать модель и версию программного обеспечения из четырех вариантов:
MI;
EU;
RU;
ID.
Если вас одобрят, в компании советуют перед установкой сделать резервное копирование данных.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала возможности оболочки MIUI 12.
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