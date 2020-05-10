SpaceX испытала двигатель Raptor огнем

Новый двигатель компании успешно прошел испытание.

Полномасштабный прототип корабля SpaceX Starship успешно прошел испытание двигателя. Тест проходил в течение 4 секунд. Примерно через 90 минут после испытания основатель SpaceX Илон Маск подтвердил, что тест прошел успешно, заявив: “Starship SN4 прошел испытание огнем“.

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Тест состоялся во вторник вечером по местному времени в Техасе (в среду в 04:57 по Киеву), после успешного испытания на герметичность прототипа 26 апреля. Инженеры теперь просматривают данные, прежде чем проводить еще один статический огневой тест или небольшой “прыжок“. В конечном итоге, если этот аппарат выдержит дополнительные испытания, он может сделать 150-метровый полет.

Это испытание также состоялось менее чем через неделю после того, как NASA заключило с SpaceX контракт на 135 миллионов долларов на разработку Starship в качестве “лунного корабля“ - транспортного средства для перевозки грузов и экипажа с лунной орбиты на поверхность и обратно. Хотя Starship является самым амбициозным из трех кораблей, которые NASA рассматривает в рамках своей программы Artemis, он также является единственным, активно тестирующимся полномасштабным прототипом.

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Ракета на площадке в Техасе не является полной конфигурацией Starship, не имеет носового конуса, закрылков и других функций, необходимых для полета. Тем не менее, он включает в себя основную часть транспортного средства, в том числе резервуар с жидким метаном и жидким кислородом. Эти компоненты являются наиболее сложными частями ракеты для контроля, и их испытание статическим огнем является финальным испытанием.

В рамках своего быстрого итеративного процесса проектирования SpaceX уже собрала SN5, следующий прототип Starship. Он вполне может летать выше, чем SN4, предоставляя инженерам SpaceX все больше данных.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал собранный пассажирский космолет.