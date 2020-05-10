Видео дня: О проблеме домашнего насилия и Как я угнал катамаран

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Как Я Угнал Катамаран (анимация)

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На канале X2DED появилась история из жизни в анимации.

“Это анимация о том как я угнал катамаран, но после пожалел об этом так как катаясь на катамаране случилось то что не ожидал“, - сказано в описании видео.

«А что я сделала, чтобы помочь?» / о проблеме домашнего насилия

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Регина Тодоренко выпустила документальный фильм о домашнем насилии, в котором попыталась рассказать о своей точке зрения на эту проблему.

В фильме она собрала истории из жизни, мнения психологов о психологических механизмах жертвы и Стокгольмском синдроме.

Напомним, днем ранее в тренды попали Online-концерт Alyona Alyona и Эльдар Джарахов в Roast Battle.