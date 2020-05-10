Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На Марсе нашли следы древних рек

Комментариев: 0
Реки явно текли не менее нескольких сотен тысяч лет.
Следы рек на Марсе
Следы рек на Марсе
NASA

Международная группа ученых нашла новые свидетельства рек, которые текли по поверхности Марса миллиарды лет назад - открытие, которое может дать нам новое понимание поиска древней жизни на Красной планете.

Читай также: На Марсе нашли следы соленого озера

Как обрисовано в общих чертах в исследовании, опубликованном сегодня в журнале Nature Communications, ученые проанализировали новые снимки с высоким разрешением с камеры HiRISE на борту НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.

“К сожалению, у нас нет возможности лазать, смотреть на мелкие детали, но поразительное сходство с осадочными породами на Земле очень мало для воображения", - говорит ведущий автор Франческо Салезе из Утрехтского университета в Нидерландах.

Команда преобразовала изображения в трехмерные топографические карты бассейна Эллады на Марсе, одном из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе. Они обнаружили осадочные отложения высотой около 200 метров и шириной 1,5 километра.

"Для формирования этих 200-метровых отложений нам нужны были условия, которые требовали бы среды, способной поддерживать значительные объемы жидкой воды", - сказал Салезе New Scientist.

Читай также: На Марсе нашли озеро с жидкой водой

Исследователи надеются, что это открытие поможет в будущих исследованиях древней жизни на Марсе.

“Мы никогда не видели обнажения с таким количеством деталей, которое, как мы можем однозначно сказать, настолько старое", - сказал Джоэл Дэвис, научный сотрудник Музея естественной истории в Лондоне, Англия, и соавтор статьи. заявление. "Это еще одна часть головоломки в поисках древней жизни на Марсе, дающая новое понимание того, сколько воды заняло эти древние ландшафты".

"Реки, которые образовали эти камни, не были разовым событием - они, вероятно, были активны в течение десятков и сотен тысяч лет", - говорится в заявлении Дэвиса.

"Здесь, на Земле, осадочные породы использовались геологами в течение нескольких поколений, чтобы наложить ограничения на то, на что были похожи условия на нашей планете миллионы или даже миллиарды лет назад", - пояснил соавтор Уильям МакМахон в заявлении.

"Теперь у нас есть технология, чтобы распространить эту методологию на другую земную планету, Марс, на которой хранятся древние записи о осадочных породах, которые простираются даже дальше, чем наша", - добавил МакМахон.

Напомним, ранее сообщалось, что глина в глубоких кратерах может скрывать следы жизни на Марсе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Марс, вода на Марсе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь