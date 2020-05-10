На Марсе нашли следы древних рек

Реки явно текли не менее нескольких сотен тысяч лет.

Международная группа ученых нашла новые свидетельства рек, которые текли по поверхности Марса миллиарды лет назад - открытие, которое может дать нам новое понимание поиска древней жизни на Красной планете.

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Как обрисовано в общих чертах в исследовании, опубликованном сегодня в журнале Nature Communications, ученые проанализировали новые снимки с высоким разрешением с камеры HiRISE на борту НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.

“К сожалению, у нас нет возможности лазать, смотреть на мелкие детали, но поразительное сходство с осадочными породами на Земле очень мало для воображения", - говорит ведущий автор Франческо Салезе из Утрехтского университета в Нидерландах.

Команда преобразовала изображения в трехмерные топографические карты бассейна Эллады на Марсе, одном из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе. Они обнаружили осадочные отложения высотой около 200 метров и шириной 1,5 километра.

"Для формирования этих 200-метровых отложений нам нужны были условия, которые требовали бы среды, способной поддерживать значительные объемы жидкой воды", - сказал Салезе New Scientist.

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Исследователи надеются, что это открытие поможет в будущих исследованиях древней жизни на Марсе.

“Мы никогда не видели обнажения с таким количеством деталей, которое, как мы можем однозначно сказать, настолько старое", - сказал Джоэл Дэвис, научный сотрудник Музея естественной истории в Лондоне, Англия, и соавтор статьи. заявление. "Это еще одна часть головоломки в поисках древней жизни на Марсе, дающая новое понимание того, сколько воды заняло эти древние ландшафты".

"Реки, которые образовали эти камни, не были разовым событием - они, вероятно, были активны в течение десятков и сотен тысяч лет", - говорится в заявлении Дэвиса.

"Здесь, на Земле, осадочные породы использовались геологами в течение нескольких поколений, чтобы наложить ограничения на то, на что были похожи условия на нашей планете миллионы или даже миллиарды лет назад", - пояснил соавтор Уильям МакМахон в заявлении.

"Теперь у нас есть технология, чтобы распространить эту методологию на другую земную планету, Марс, на которой хранятся древние записи о осадочных породах, которые простираются даже дальше, чем наша", - добавил МакМахон.

Напомним, ранее сообщалось, что глина в глубоких кратерах может скрывать следы жизни на Марсе.