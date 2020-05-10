Ученые создали первый реактивный двигатель на электричестве

Двигатель не использует ископаемое топливо.

Испытания показали, что прототип реактивного двигателя может двигаться без использования ископаемого топлива, что потенциально может проложить путь к воздушно-нейтральным перевозкам.

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Согласно исследованию, опубликованному во вторник в журнале AIP Advances, устройство сжимает воздух и ионизирует его микроволнами, генерируя плазму, которая толкает его вперед. Это означает, что самолеты могут когда-нибудь летать, используя только электричество и воздух вокруг них в качестве топлива.

Существует долгий путь между проверкой концепции и установкой двигателя в реальном самолете. Но опытный образец смог запустить стальной шарик весом в один килограмм на 24 миллиметра в воздух. Это та же тяга, пропорциональная масштабу, что и у обычного реактивного двигателя.

"Наши результаты показали, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой обычному реактивному двигателю, работающему на ископаемом топливе", - сказал ведущий исследователь и инженер Уханьского университета Джау Танг в пресс-релизе.

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Воздушные перевозки представляют собой небольшой, но не незначительный фактор изменения климата. В сентябре New York Times сообщила, что коммерческие полеты ответственены за 2,5 процента всех выбросов парниковых газов - хотя при этом не учитывались военные самолеты.

"Мотивация нашей работы состоит в том, чтобы помочь решить проблемы глобального потепления из-за того, что люди используют двигатели внутреннего сгорания на ископаемом топливе для привода машин, таких как автомобили и самолеты", - сказал Тан в пресс-релизе."В нашей конструкции нет необходимости в ископаемом топливе, и поэтому нет выбросов углекислого газа, вызывающих парниковый эффект и глобальное потепление".

Напомним, ранее сообщалось, что Ученым впервые удалось передать электричество без проводов.