Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Отливаем настоящий меч Таноса: Эксперименты

Комментариев: 0
Как сделать меч, как у персонажа комиксов и фильма?
Отливаем настоящий меч Таноса: Эксперименты

Читай также: На что способно напряжение сети 220 Вольт: Эксперимент

Блогер TimOn ChaveS решил провести новый эксперимент с раскаленной лавой в 1500 градусов. В этот раз он попытался выплавить из алюминия настоящий меч Таноса. 

Блогер повторил все: от деревянной заготовки вплоть до древней выплавки.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самую дорогую воду.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь