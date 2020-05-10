Отливаем настоящий меч Таноса: Эксперименты

Как сделать меч, как у персонажа комиксов и фильма?

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Блогер TimOn ChaveS решил провести новый эксперимент с раскаленной лавой в 1500 градусов. В этот раз он попытался выплавить из алюминия настоящий меч Таноса.

Блогер повторил все: от деревянной заготовки вплоть до древней выплавки.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самую дорогую воду.