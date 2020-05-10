Видео дня: Online-концерт Alyona Alyona и Эльдар Джарахов в Roast Battle
Эльдар Джарахов x Алексей Щербаков | Roast Battle LC #6
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Roast Battle – формат, в котором молодые комики бьются за денежный приз "прожаривая" друг друга. Их судит известный медийный персонаж, которого также прожарят в конце.
В этом выпуске комиков судит блогер Эльдар Джарахов.
Online-концерт Alyona Alyona, NK, Kalush, СКАЙ
#даруйповітря - всеукраинский благотворительный проект, цель которого собрать деньги на 24 аппарата искусственной вентиляции легких для каждой области Украины.
Сбор средств продлится до конца мая и сопровождается большим онлайн-концертом с участием украинских звезд. Один из таких концертов попал в тренды YouTube.
Напомним, ранее в тренды попали О чем теория струн и Ваше тело - кошмар инженера.
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