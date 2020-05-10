Intel купила Moovit - сервис для планирования поездок

За компанию заплатили 900 миллионов.

Сегодня корпорация Intel объявила о приобретении Moovit - компанию, специализирующейся на мобильных решениях (MaaS), примерно за 900 миллионов долларов США (840 миллионов долларов США за вычетом прироста капитала Intel Capital). Moovit известен своим приложением для городской мобильности, которое предлагает путешественникам по всему миру лучшее мультимодальное планирование поездки, сочетая общественный транспорт, велосипеды и скутеры, поездки на велосипеде и совместное использование автомобилей. Приобретение Moovit приближает Intel Mobileye к реализации ее плана стать полноправным поставщиком мобильных услуг, включая услуги роботакси, который, согласно прогнозам, к 2030 году будет оцениваться в 160 миллиардов долларов.

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Moovit - это компания, специализирующаяся на платформе Mobility-as-a-Service (MaaS), наиболее известная своим мобильным приложением, которое предоставляет данные общественного транспорта и навигации для упрощения городской мобильности в 3100 городах по всему миру. Опыт работы с приложениями не изменится, и компания продолжит обслуживать пользователей, клиентов и партнеров с исключительным уровнем обслуживания, профессионализма и преданности своему делу.

"Цель Intel - создать технологию, которая меняет мир и обогащает жизнь каждого человека на Земле, и наша команда Mobileye выполняет эту задачу каждый день", - сказал Боб Свон, генеральный директор Intel. "Технология ADAS компании Mobileye уже повышает безопасность миллионов автомобилей на дорогах, и Moovit расширяет их возможности по-настоящему революционизировать перевозки - сокращая заторы и спасая жизни - как поставщика услуг полной мобильности".

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Moovit была основана в 2012 году и базируется в Тель-Авиве, Израиль, с приблизительно 200 сотрудниками. Moovit объединяет информацию от операторов общественного транспорта и органов власти с информацией в реальном времени от сообщества пользователей, чтобы предложить путешественникам в режиме реального времени картину наилучшего маршрута для своего путешествия. За последние 24 месяца число пользователей Moovit увеличилось в семь раз. Moovit также подписал соглашения о стратегическом партнерстве с крупными операторами совместного использования и компаниями, занимающимися мобильными экосистемами, для аналитики, маршрутизации, оптимизации и операций для MaaS. Благодаря этому приобретению Mobileye сможет использовать большой проприетарный транспортный набор данных Moovit для оптимизации прогностических технологий, основанных на потребностях клиентов и моделях трафика, а также подключиться к хранилищу данных Moovit о транзите более 7500 ключевых транзитных агентств и операторов и улучшить качество обслуживания потребителей. опыт более 800 миллионов пользователей по всему миру. Пользовательские приложения Moovit и пользовательский опыт будут продолжаться под собственным брендом.

Напомним, ранее сообщалось, что Intel выпустила самый мощный в мире процессор.