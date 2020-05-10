Самая быстрая в мире камера снимает 70 триллионов кадров в секунду

Такая камера может заснять даже движение световой волні.

Лучшие телефонные камеры могут записывать медленное движение со скоростью менее 1000 кадров в секунду. Коммерческие камеры обычно снимают с нескольких тысяч. Но все это абсолютно бледнеет по сравнению с новым рекордсменом - самой быстрой камероц в мире, которая может похвастаться ошеломляющей скоростью 70 триллионов кадров в секунду. Это достаточно быстро, чтобы захватить световые волны в движении.

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Разработанная в Caltech технология называется сжатой сверхбыстрой спектральной фотографией (CUSP). Как и следовало ожидать от невероятной частоты кадров, она не работает как обычная камера. Он использует чрезвычайно короткие импульсы лазерного света, каждый из которых длится всего одну фемтосекунду. Для справки, это одна квадриллионная секунда.

Система оптики разделяет эти импульсы на еще более короткие вспышки. Каждый из этих импульсов затем попадает в специальный датчик в камере, создавая изображение. И это происходит 70 триллионов раз в секунду.

Система CUSP основана на более ранней технологии, разработанной ведущим автором исследования Lihong Wang. Оригинальная версия, известная как сжатая сверхскоростная фотография (CUP), в 2014 году достигла максимальной скорости 100 миллиардов кадров в секунду. К 2018 году команде удалось снимать со скоростью 10 триллионов кадров в секунду, используя усовершенствованную версию технологии под названием Т-CUP.

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Теперь, в семь раз быстрее. Ван и его команда считают, что технология CUSP может быть использована для исследования сверхбыстрого мира фундаментальной физики и создания более компактной и чувствительной электроники.

"Мы предполагаем применение в широком спектре чрезвычайно быстрых явлений, таких как сверхкороткое распространение света, распространение волн, ядерный синтез, перенос фотонов в облаках и биологических тканях и флуоресцентный распад биомолекул, среди прочего", - говорит Ван.

Другие команды используют различные типы технологий для захвата этих мимолетных событий на высокой скорости. Японские исследователи управляли 4,4 триллионами кадров в секунду в 2014 году, шведская команда превысила 5 триллионов в 2017 году, а в 2018 году - 10 триллионов кадров в секунду.