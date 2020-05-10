Что такое Закон Фарадея: Эксперименты

Давайте наглядно увидим, как действует этот закон.

В этом видео блогеры из Химия – Просто рассмотрят закон Фарадея и основы электролиза.

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Это основы электрохимии, которая как наука появилась в конце XIX - начале XX веков на основе работы Луиджи Гальвани, Алессандро Вольта, Василия Петрова и Гемфри Дэви. А в 1833 году Майкл Фарадей представил миру законы электролиза. Вот на его основе и проведем эксперимент.

Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.