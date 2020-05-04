Airbus тестирует электронный нос для поиска взрывчатки

Такие "носы" установят в аэропортах.

Airbus планирует протестировать устройство "электронный нос", который использует биологические клетки, чтобы имитировать то, что могут делать собаки-ищейки, сообщает Financial Times. Компания развернет датчики в форме медуз, разработанные стартапом из Силиконовой долины Koniku, в нескольких туннелях для проверки в аэропортах в конце 2020 года.

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В технологии используются кремниевые процессоры, поддерживаемые живыми клетками.

"Мы разработали технологию, которая способна обнаружить запах - он дышит воздухом, и он, по сути, говорит вам, что находится в воздухе", - сказал основатель Koniku Ошиореноя Агаби.

"То, что мы делаем, мы берем биологические клетки, либо клетки Hek, либо астроциты - клетки мозга, - и мы генетически модифицируем их, чтобы встроить обонятельные рецепторы".

В свете пандемии COVID-19 компании также ищут способы обнаружения биологических опасностей, таких как заразные вирусы. Koniku рекламировал безопасность, а также медицинские приложения, используя анализаторы, которые могут обнаруживать признаки рака - почти так же, как собаки могут обнаруживать рак простаты с предельной точностью. "Вы просыпаетесь утром, дышите на нашем устройстве ... и мы анализируем продольное состояние вашего здоровья. Это одно из наших больших видений", - сказал Агаби.

Устройства, которые могут предположительно проверять путешественников на наличие следов опасных химических веществ, имеют весьма ограниченный успех. Тем не менее, тот факт, что его тестирует Airbus, является хорошим знаком для Koniku, относительно небольшой компании, в которой работает всего 20 человек. Airbus работает с Koniku с 2017 года и заявляет, что планирует создать "революционное, комплексное решение безопасности".

Напомним, ранее сообщалось, что растения научили искать взрывчатку.