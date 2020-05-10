Huawei выпустит обновленную версию P30 Pro с Сервисами Google

Телефон представят 15 мая.

По сообщению Huawei Germany, компания Huawei представит Huawei P30 Pro NEW EDITION с 15 мая по 4 июня 2020 года. Это новое устройство будет объявлено в рамках промо-предложения.

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Как и новая версия Huawei P30 lite, новая версия Huawei P30 Pro будет поставляться с Google Mobile Services (GMS). Тем не менее, компания не раскрывает информацию о Huawei P30 Pro New Edition или о том, что она будет с ней новой. Кроме того, на данный момент нет официального объявления.

Серия Huawei P30, выпущенная в 2019 году, оснащена чипсетом Kirin 980, системой четырехъядерных камер Leica, изогнутым дисплеем и многим другим. Устройство является последним флагманом Huawei, выпущенным с GMS.

На выставке IFA 2019 компания Huawei дебютировала в двух цветовых решениях Huawei P30 Pro в цветах Mystic Blue и Misty Lavender. Устройство было запущено с EMUI 9.1 и недавно начало тестировать последнюю версию EMUI 10.1.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.