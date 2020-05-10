Китай бьет рекорды по внедрению 5G

В сети уже более 50 млн абонентов.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством промышленности и информационных технологий Китая, по состоянию на конец марта по всей стране было построено 198 000 базовых станций 5G, а число пользователей пакетов превысило 50 млн. Развитие 5G в Китае достигло очевидных результатов.

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Что касается терминалов, по состоянию на 20 апреля 95 моделям терминалов 5G был предоставлен доступ к сети, и цена мобильных телефонов 5G также была снижена менее чем 2000 юаней ($283).

Согласно оперативным данным, опубликованным тремя основными операторами, по состоянию на конец марта у China Mobile было 31,723 миллиона пользователей пакетов 5G и у China Telecom 16,61 миллиона пользователей пакетов 5G.

China Unicom не выпустила соответствующие данные, но если объединить данные Министерства промышленности и информационных технологий, мобильной связи и телекоммуникаций, то число пользователей пакета 5G China Unicom может составить всего около 2 миллионов.

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Министерство промышленности и информационных технологий заявило, что поддержит компании, занимающиеся мобильными телефонами, в усилении НИОКР и инноваций, предоставит потребителям широкий ассортимент мобильных телефонов 5G с высокой производительностью и будет стимулировать операторов связи оптимизировать потребление мобильных телефонов 5G за счет оптимизации настроек пакетов, постепенного снижения тарифов на трафик и покупки в кредит.

Также планируется увеличить продвижение 5G + VR / AR, живых событий, игровых развлечений и других приложений, чтобы способствовать быстрому росту потребления информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei хочет поставлять чипы 5G для смартфонов Apple.