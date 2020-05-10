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На основе мини-компьютера создали камеру со сменными объективами

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Камера имеет 12 Мп и будет стоить $50.
Камера Raspberry Pi
Камера Raspberry Pi
raspberrypi.org

Фонд Raspberry Pi объявил о новой плате для камеры, которая должна значительно улучшить фотографические возможности, доступные для энтузиастов и любителей популярного домашнего компьютера. Она называется камерой высокого качества и построена на основе 12,3-мегапиксельного датчика Sony IMX477 с задней подсветкой и 1,55-микронных пикселей.

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Ранее уже создавались официальные платы камер Raspberry Pi, но они использовали гораздо меньшие датчики с низким разрешением и полагались на объективы с фиксированным фокусом. Камера высокого качества, однако, поддерживает сменные объективы с C- и CS-креплением и предлагает регулируемый задний фокус. Первые опции, которые будут доступны, включают в себя объектив с креплением CS с креплением на 6 мм за 25 долларов и объектив с С-креплением на 16 мм за 50 долларов.

Плата имеет крепление CS, но поставляется с адаптером C-mount. Это означает, что будет легко прикрепить широкий ассортимент объективов через сторонние продукты. Вот, например, вот как выглядит плата с Canon 70-200mm f / 2.8, что, вероятно, не очень хорошая идея, но в любом случае потрясающая:

Камера с объективом Canon
Камера с объективом Canon
raspberrypi.org

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Владельцы Raspberry Pi используют модули камер для проектов, начиная от систем домашней безопасности до самонастраивающихся беспилотников. Raspberry Pi Press публикует новое руководство по использованию камер с Pi, доступное сегодня за 12,50 долларов в печатном виде или бесплатно в формате PDF.

Высококачественная камера совместима со всеми компьютерами Raspberry Pi начиная с 1-й модели B, а предыдущий 8-мегапиксельный модуль камеры будет по-прежнему доступен в качестве более дешевого и компактного варианта. Новая камера поступит в продажу сегодня за 50 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung хочет выпустить смартфон с камерой на 144 Мп.

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Теги: Raspberry Pi, камера
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