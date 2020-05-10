Самый богатый человек в мире строит часы десятитысячелетия

Маятник таких часов тикает раз в год.

Инженеры и подрядчики строят огромные часы внутри горы в Западном Техасе. Эти часы укажут время на ближайшие 10000 лет. Это проект миллиардера Джеффа Безоса - основателя Amazon.

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Эти часы придумал Дэнни Хиллис, ученый-компьютерщик и предприниматель, который впервые представил 10000-летние часы в 1986 году. Теперь он является приглашенным профессором в MIT Media Lab с репутацией создателя суперкомпьютеров, автономных роботов-динозавров и горок в тематическом парке Диснея. Именно он решил построить огромные часы в горах.

Как работают часы? Они рассчитаны на то, чтобы тикать раз в год, а бить один раз в тысячелетие. Специалисты создают туннели внутри горы, чтобы установить груды механизмов и маховиков для этого.

По словам Безоса, основателя Amazon и самого богатого человека на планете, часы будут иметь высоту 150 метров, "все они механические, работают от тепловых циклов день / ночь" и "синхронизируются в солнечный полдень".

Строительство часов началось еще в 2018 году, и конца этому не видно. Скорее всего, это займет какое-то время, прежде чем вы сможете посетить их, если, конечно, сможете туда добраться. Это удаленное местоположение позволяет создавать часы на собственной земле Безоса, но, похоже, по замыслу, большинство людей никогда не смогут увидеть часы лично.

Напомним, ранее сообщалось, что самый богатый человек начал борьбу с самой большой угрозой планете.