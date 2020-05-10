Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Nokia хочет воскресить еще две классические модели

Комментариев: 0
Nokia 125 и Nokia 150 могут скоро появится на прилавках.
Классические аппараты хотят вернуть
Классические аппараты хотят вернуть
nokiamob.net

Инсайдер Роланд Квандт, который известен своими точными сливами, сообщил, что Nokia Mobile планирует выпустить два новых доступных телефона: Nokia 125 (TA-1253) и Nokia 150 (TA-1235). Чуть позже появилась информация от надежного источника на сайте Nokiamob. Источник озвучил розничные цены и цвета будущих моделей.

Читай также: Nokia перевыпустила легендарный телефон из Матрицы

Nokia 150 выйдет в виде модели с двумя SIM-картами в черном цвете за 41,90 €, а черный Dual-SIM Nokia 125 будет стоить 35,90 €.

Цена Nokia 150 действительно напоминает цену модели 2016 года. Мы до сих пор не знаем спецификации оборудования, но за эту цену мы можем ожидать, что оборудование будет иметь те же характеристики, что и предыдущая модель, или версии с одной или двумя SIM-картами с 2,4-дюймовым цветным экраном и камерой VGA на задней панели и светодиодной вспышкой.

Поскольку цена уже известна, мы можем ожидать, что устройства будут анонсированы довольно скоро.

Напомним, ранее сообщалось, что была перевыпущена легендарная Nokia 5310.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Nokia, телефон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь