Nokia хочет воскресить еще две классические модели

Nokia 125 и Nokia 150 могут скоро появится на прилавках.

Инсайдер Роланд Квандт, который известен своими точными сливами, сообщил, что Nokia Mobile планирует выпустить два новых доступных телефона: Nokia 125 (TA-1253) и Nokia 150 (TA-1235). Чуть позже появилась информация от надежного источника на сайте Nokiamob. Источник озвучил розничные цены и цвета будущих моделей.

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Nokia 150 выйдет в виде модели с двумя SIM-картами в черном цвете за 41,90 €, а черный Dual-SIM Nokia 125 будет стоить 35,90 €.

Цена Nokia 150 действительно напоминает цену модели 2016 года. Мы до сих пор не знаем спецификации оборудования, но за эту цену мы можем ожидать, что оборудование будет иметь те же характеристики, что и предыдущая модель, или версии с одной или двумя SIM-картами с 2,4-дюймовым цветным экраном и камерой VGA на задней панели и светодиодной вспышкой.

Поскольку цена уже известна, мы можем ожидать, что устройства будут анонсированы довольно скоро.

Напомним, ранее сообщалось, что была перевыпущена легендарная Nokia 5310.