Сколько воска можно соскрести со 100 кг яблок: Эксперименты

И можно ли вообще это сделать?

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Каждый из нас слышал, что на яблоках есть воск. Якобы его наносят на яблоки, чтобы они выглядели красиво и презентабельно для продажи. Блогер Mamix Lite решил в этом разобраться. И попробовал собрать воск со 100 килограмм яблок. Как вы думаете, что из этого получится? И вообще, есть ли там воск и соберем ли мы хоть 100 грамм воска?

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если бросить натрий в кокос.