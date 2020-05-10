Илон Маск сравнил карантин с фашизмом

Глава Tesla и SpaceX снова раскритиковал действия властей.

Илон Маск назвал указы о карантине в районе залива Сан-Франциско и во всем США "фашистскими" действиями, которые лишают людей их свободы. Комментарии Маска последовали за потоком критики за замечания, которые он сделал поздно вечером во вторник в Твиттере, в котором миллиардер написав сообщение заглавными буквами: "Освободите Америку сейчас".

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Разговор начался после того, как Маск сказал: "Мы немного обеспокоены тем, что не можем возобновить работу в районе залива, и это должно быть определено как серьезный риск". Округа Six Bay Area совместно продлили приказы о самоизоляции, затрагивающие Сан-Франциско, Фремонт и другие города, до 31 мая, лишь с небольшим ослаблением ограничений.

"Расширение карантина на месте, или, как мы это называем, насильственного заключения в свои дома людей против всех их конституционных прав, на мой взгляд, нарушает свободы людей ужасными и неправильными способами, и не потому, что люди приехал в Америку и построил эту страну", - сказал Маск. "Что за хрень!"

"Если кто-то хочет остаться в доме, это здорово", - продолжил Маск. "Им должно быть разрешено оставаться в доме, и их не следует заставлять уходить. Но сказать, что они не могут покинуть свой дом и их арестуют, если они это сделают ... это фашизм. Это не демократично. Это не свобода. Верните людям их чертову свободу".

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Основной завод Tesla находится во Фримонте, штат Калифорния, и после первоначальной попытки бороться с указами округов, в которых производитель автомобилей считался несущественным, Маск, в конечном итоге, закрыл объект рядом с заводом по производству солнечных панелей в Буффало. Хотя Маск оставил фабрику открытой в течение пяти дней после первоначального указа на карантин, Tesla на прошлой неделе еще раз отклонила этот указ, попросив некоторых работников фабрики вернуться на работу. А в Неваде Gigafactory остается открытой, несмотря на то, что губернатор штата приказывает закрыть все несущественные предприятия.

Маск сказал по телефону, что с Tesla все будет в порядке после кризиса с COVID-19, а с небольшими компаниями - нет. "Все, над чем люди работали всю свою жизнь, разрушается в реальном времени", - сказал он о государственных заказах на закрытие второстепенных предприятий. "Я думаю, что люди будут очень злы на это".

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Маск был откровенным критиком некоторых мер безопасности, введенных в США в связи с пандемией коронавируса, в первую очередь с оспариванием предписанного государством руководства по карантину на месте, которое закрыло крупные участки экономики. Но критика Маска иногда выходила за рамки заботы о экономике и рынке труда. Он поставил под сомнение фундаментальную науку о коронавирусах и сделал неверные прогнозы о степени тяжести вируса, прогнозируя, что к концу апреля в США будет мало случаев заболевания. В настоящее время ежедневно подтверждается около 25 000 новых случаев, и это почти наверняка недооценка, поскольку существуют проблемы с возможностями тестирования.