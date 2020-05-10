Google сделал бесплатным приложение для видеоконференций

Google Meet стала доступной для всех пользователей.

Google сделал свою услугу бизнес-видеоконференцсвязи бесплатной для всех пользователей, усилив конкуренцию с Zoom, поскольку люди чаще общаются онлайн во время пандемии.

Читай также: Google раздаст по $1000 нуждающимся семьям

Google Meet ранее был зарезервирован для подписчиков на премиальные подписки G Suite для предприятий.

Meet будет доступна "всем пользователям по всему миру, чтобы люди во всех сферах жизни могли общаться друг с другом и более эффективно поддерживать связь во время пандемии", - заявил вице-президент G Suite Хавьер Солтаро.

Многие люди обратились к Zoom, который страдал от проблем с безопасностью, такими как взлом данных и преследование со стороны людей, которые аварийно завершают сеансы во время так называемого "зомбомбирования".

Google сообщил в своем блоге, что он "вложил годы в создание Meet и надежного решения для видеоконференций, которому доверяют школы, правительства и предприятия по всему миру".

По словам компании, людям нужно будет использовать или создавать бесплатные учетные записи Google для участия в собраниях, которые будут ограничены 60-минутным временем, которое вступит в силу с конца сентября.

Читай также: Google будет следить за всеми во время пандемии коронавируса

Google сказал, что бесплатный доступ будет постепенно внедряться в ближайшие недели.

По данным Google, около шести миллионов предприятий и организаций, от больниц и банков до производственных и складских помещений, использующих G Suite, уже имеют доступ к видеоконференциям Meet.

Напомним. ранее сообщалось, что Facebook будет использовать Messenger для борьбы с коронавирусом.