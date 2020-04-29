Освободите Америку сейчас! Илон Маск призвал прекратить карантин

Основатель Tesla и SpaceX выступил против жесткого карантина.

У Илона Маска было несколько противоречивых мнений о пандемии коронавируса, но теперь он твердо встал на сторону против карантина, который в настоящее время применяется во многих местах в США.

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"Освободите Америку сейчас", - написал в среду генеральный директор Tesla своим 3,3 миллионам подписчиков в Твиттере, вскоре после публикации твиттеров со ссылками на две истории на тему карантина. Одна из статей Wall Street Journal утверждает, что данные показывают, что карантин не спасает и другие новости о техасских ритейлерах, ресторанах и других предприятиях, открывающихся в пятницу.

Твиты привлекли большое количество негативных мнений: один комментатор утверждал, что Маск "опьянел от власти", а другой советует ему "немного поспать". С другой стороны, некоторые пользователи Твиттера хвалят его за то, что он "против государственной тирании".

Предыдущие твиты Маска о пандемии коронавируса включают предложение о недоказанном лечении, утверждение, что дети "по существу неуязвимы" к вирусу, и утверждение, что "паника в отношении коронавируса глупа".

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Tesla была вынужден закрыть свою фабрику во Фремонте, штат Калифорния, из-за указов округа Аламеда, не сумев доказать, что это "существенный" бизнес. Компания помогла бороться с пандемией, купив несколько аппаратов ИВЛ, которые могут быть полезны при лечении пациентов с COVID-19, и доставке их в больницы Лос-Анджелеса.

Некоторые из последних комментариев Маска повторяют лозунги сторонников Трампа, протестующих против блокировки в Мичигане, Огайо, Кентукки и других местах, которые требовали возобновления работы в штатах. Однако в некоторых случаях повторное открытие будет противоречить официальным руководящим принципам Белого дома по "открытию Америки снова".

Ожидается, что Tesla сообщит о своих квартальных доходах после закрытия рынков в среду, 29 апреля. Блокировки коронавируса, вероятно, повлияли на бизнес компании в 1 квартале 2020 года, и они могут оказать еще большее влияние на продажи во втором квартале.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.