Испытания ракеты на жидком топливе: Эксперименты

Можно ли создать ракетное топливо в кустарных условиях.

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Блогеры из Креосан застряли в Индии на время карантина и познакомились с местными умельцами. И они решили совместно сделать ракету из подручных материалов.

Термос, металлическая кружка, керосин, кислород и жидкий азот - это все, что нужно, чтобы запустить ракету в космос.

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.