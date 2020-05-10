Испытания ракеты на жидком топливе: Эксперименты
Можно ли создать ракетное топливо в кустарных условиях.
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Блогеры из Креосан застряли в Индии на время карантина и познакомились с местными умельцами. И они решили совместно сделать ракету из подручных материалов.
Термос, металлическая кружка, керосин, кислород и жидкий азот - это все, что нужно, чтобы запустить ракету в космос.
Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.
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