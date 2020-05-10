Xiaomi показала возможности оболочки MIUI 12

В ролике показаны основные возможности операционной системы.

Xiaomi выпустила MIUI 12 вчера вместе с Mi 10 Youth Edition в Китае. Новый пользовательский интерфейс имеет множество обновленных улучшений, а новейшее видео демонстрирует некоторые из них с такими функциями, как темный режим и улучшенные функции конфиденциальности.

Читай также: Названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12

Если вдаваться в подробности, в видео показаны анимации, эффекты перехода между приложениями. Новая панель настроек с капитальным пересмотром интерфейса. Новая гибкая функция многозадачности позволяет приложениям запускаться в другом приложении. Пользовательский интерфейс также имеет новый движок анимации, движок рендеринга для лучшей иллюстрации значков и переходов приложений. Существует также функция увеличения для просмотра снимка при разблокировке телефона.

Новый пользовательский интерфейс содержит улучшенные средства контроля конфиденциальности, когда пользователям не требуется облако данных, и его можно хранить в автономном режиме на локальном терминале. Кроме того, Xiaomi также будет использовать виртуальный идентификатор, который предотвращает доступ подозрительных приложений к личной информации.

Другие функции MIUI 12 включают улучшенный режим "Всегда включен", плавающие окна, навигацию по жестам на базе стандартного Android 10, улучшенную панель уведомлений с функцией быстрого ответа. Xiaomi действительно приложила больше усилий для этого пользовательского интерфейса, и он остается одним из лучших пользовательских пользовательских интерфейсов. Закрытая бета-версия уже доступна в Китае, а выпуск стабильной сборки запланирован на июнь. С MIUI 13 уже в работе, мы можем быть уверены, что Xiaomi делает все возможное, чтобы получить лучший пользовательский интерфейс для потребителей.

Напомним, ранее были названы смартфоны Xiaomi, которые получат Android 11 и MIUI 12.