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Новое поколение WiFi будет быстрее в три раза

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Стандарт WiFi 7 уже разрабатывается.
WiFi 7 уже создают
WiFi 7 уже создают
cnews

WiFi 6 все еще находится на ранней стадии внедрения. В настоящее время только несколько новых маршрутизаторов или терминальных продуктов поддерживают новейший протокол WiFi 6. Однако технологии меняются с каждым днем, и следующее поколение WiFi 7 уже в разработке.

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Сообщается, что теоретическая максимальная скорость передачи WiFi 7 может достигать 30 Гбит / с, что в три раза превышает максимальную скорость 9,6 Гбит / с для WiFi 6.

По сравнению с текущим основным протоколом беспроводной передачи WiFi 5 (802.11 ac) новый WiFi 6 (802.11 ax) не только на 40% быстрее, но и потребляет меньше энергии. Маршрутизаторы, использующие протокол WiFi 6, могут одновременно поддерживать большее количество устройств. Более того, они поддерживают новейший протокол безопасности WP3, который хакерам будет очень сложно взломать. Что касается текущего уровня технологического развития, то WiFi 6 уже стоит того, чтобы его называли идеальным.

Тем не менее, WiFi 7 все еще нужен. Стандарт 802.11 находится в стадии разработки. Мы знаем, что технология MU-MIMO, представленная WiFi 6, поддерживает до 8 потоков данных для одновременной работы. А WiFi 7 представит технологию CMU-MIMO. Он поддерживает до 16 потоков данных. Помимо традиционных полос 2,4 ГГц и 5 ГГц, WiFi 7 также будет поддерживать полосу частот 6 ГГц. Все три полосы частот могут работать одновременно.

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Наконец, WiFi 6 (802.11 ax) в настоящее время использует метод модуляции сигнала 1024-QAM. И WiFi 7, использующий стандарт 802.11, будет модернизирован до метода модуляции сигнала 4096-QAM. Расширить емкость передачи данных просто и грубо. Поэтому неудивительно, что эта технология будет развивать скорость до 30 Гбит / с.

Напомним, ранее сообщалось, что принят новый протокол Wi-Fi с дополнительными частотами.

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Теги: WiFi 7, Wi-Fi
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