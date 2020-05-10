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Новый iPhone SE испытали на прочность

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Смартфон с честью справился с тестом.
Смартфон испытали на прочность
Смартфон испытали на прочность
скриншот видео

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон провел тест на прочность для нового iPhone, Оказалось, что экрана довольно устойчив к царапанию. Он выдержал тестовые пробы на 6-7 баллов по шкале Мооса, что означает, что его можно носить в кармане с ключами и мелочью.

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Также блогер испытал датчик отпечатков пальцев и экран. При нагревании зажигалкой экран лишь почернел в месте контакта с огнем, но быстро вернулся к исходным параметрам.

Работоспособность экрана не пострадала. Тестирование на изгиб компактный корпус iPhone SE 2020 также выдержал с честью.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple официально анонсировала новый iPhone SE.

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Теги: смартфон, iPhone SE 2020, iPhone SE, Apple
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