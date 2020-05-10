Новый iPhone SE испытали на прочность
Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон провел тест на прочность для нового iPhone, Оказалось, что экрана довольно устойчив к царапанию. Он выдержал тестовые пробы на 6-7 баллов по шкале Мооса, что означает, что его можно носить в кармане с ключами и мелочью.
Читай также: Apple может перенести выпуск нового iPhone на 2021 год
Также блогер испытал датчик отпечатков пальцев и экран. При нагревании зажигалкой экран лишь почернел в месте контакта с огнем, но быстро вернулся к исходным параметрам.
Работоспособность экрана не пострадала. Тестирование на изгиб компактный корпус iPhone SE 2020 также выдержал с честью.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple официально анонсировала новый iPhone SE.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил