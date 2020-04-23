Видео дня: Ревизор на карантине и 12 лайфхаков с туалетной бумагой
Ревизор. Карантин – Выпуск 2
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В специальной программе Ревизор. Карантин 2 выпуск от 23.04.2020 Юлия Панкова навела порядок в тех заведениях, которые решили продолжить свою работу в период карантина. Однако все ли предприниматели достойно восприняли замечания и советы инспектора по чистоте и качеству обслуживания?
Под прицел съемочной группы в Киеве попала известная доставка японской еды Sushi33, персонал которой поразил команду опрятной и чистой кухней. Но без негатива на проверке не обошлось. Ведущую проекта Ревизор. Карантин (2020) во 2 выпуске разозлило того, что повара работают за поверхностями без масок и специальной одежды! Как такую халатность объяснила дирекция?
Магазин Гастроном больше всего разочаровал Юлию Панкову. Там продавцы не соблюдают элементарных санитарных требований: они моют руки в грязной воде, ею же вытирают поверхности, а дезинфицируют руки через раз. А вот о свежести кулинарии лучше молчать…
12 пранков и лайфхаков с туалетной бумагой
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Вы успели закупить туалетную бумагу во время карантина? Скоро бумага станет новой валютой, считают блогеры канала Трум Трум. И показали, как можно разыгрывать друзей с ее помощью, и какие полезные лайфхаки можно делать с туалетной бумагой.
Напомним, ранее в тренды попали как устроена IT-столица мира и Незлобин х Вассермана.
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