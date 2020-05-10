Google устроил карантинный марафон дудлов

Все прошлые дудлы можно перепройти, пока вы сидите дом.

Поиск от Google известен не только тем, что помогает находить нужное, но и своими дудлами - картинками и анимациями, которые посвящены каким-то историческим личностям или событиям. Как правило, такие дудлы вставляют в логотип компании.

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Теперь же, когда большинство сидит по домам, компания решила запустить марафон интерактивных дудлов.

На протяжении 10 дней на главной странице поиска будут появляться интерактивные дудлы. Первым дудлом стала игра к 50-летию создания языков программирования для детей. В этом дудле предлагается составить алгоритм движения кролика по игровому полю с помощью языка Scratch.

В следующих заданиях будет соревнование по крикету с улитками, создание цветомузыки, игра на терменвоксе, тушению пожара во рту при помощи мороженого, виртуальный диджейский пульт и браузерная версия легендарной Pac-Man.

Вы можете посмотреть всю историю создания дудлов на отдельной странице.