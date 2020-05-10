В Windows 10 появилось больше рекламы

Операционка просит установить браузер Edge.

В Windows 10 теперь отображаются рекламные объявления в окне поиска, которые пытаются убедить людей перейти на Microsoft Edge, что является еще одним шагом в продвижении обновленного браузера.

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Если у вас установлена ​​Windows 10 и вы щелкаете по окну поиска, скорее всего, вы увидите рекламу на всплывающей панели.

Эти рекламные сообщения содержат почти тот же текст, который можно увидеть в Outlook.com, службе веб-почты Microsoft

Microsoft уже внедрила такого рода рекламу с помощью меню "Пуск" в Windows 10, где предлагалось пользователям Firefox переключиться на Microsoft Edge.

Такая реклама может иметь эффект, противоположный намеченному, особенно если это начинает напоминать пользователям Windows 10 о поведении Microsoft в прошлом: с массовой - и, несомненно, навязчивой попыткой заставить пользователей Windows 7 или 8 выполнить обновление в первый год после выпуска Windows 10.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft откажется от Windows 10 S.