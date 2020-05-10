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Анигиляторная пушка своими руками: Эксперименты

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Такая пушка может стрелять всем чем угодно.

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Блогеры из Live Today сделали анигиляторную пушку, которая стреляет практически чем угодно. И в этом видео они проверили ее в действии.

В качестве снарядов они использовали баскетбольный мяч, тушку курицы, бутылку шампанского, яблоко, апельсин, пекинскую капусту и банку пепси.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет если погладить одежду катком.

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Теги: видео, эксперименты
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