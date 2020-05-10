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Samsung купил патент на планшет со встроенной подставкой

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Такой дизайн может быть использован в будущих разработках компании.
Патент на планшет
Патент на планшет
91mobiles.com

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В Сети появился патент планшета Samsung с новым дизайном с изогнутыми краями и встроенной подставкой. Южнокорейский производитель приобрел патент на такую ​​конструкцию для своего планшета у Всемирного бюро интеллектуальной собственности (ВОИС). Патент раскрывает схемы планшета Samsung, который имеет лицевую панель с изогнутым краем, на котором, кажется, находится регулятор громкости и кнопка питания. Что еще более важно, шарнир поможет подключить планшет к интегрированной подставке. 

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Как видно на изображениях, похоже, что подставка будет поддерживать планшет под углом около 30 градусов. В закрытом положении подставка на задней панели оставит зазор, как мы видели на Samsung Galaxy Fold. Говоря о планшете, он будет иметь фронтальную камеру в правой части экрана. На задней панели устройства находится решетка динамика, порт зарядки и слот для карты microSD / SIM-карты. Это все, что мы знаем о дизайне планшета на данный момент.

В будущем планшет может стать частью серии Samsung Galaxy Tab, но просто патент не доказывает, что он действительно увидит свет. В прошлом мы видели несколько патентов, которые так и не были реализованы.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung патентует управляемый глазами дрон.

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