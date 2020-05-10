В NASA создали доступный аппарат искусственного дыхания

Испытания аппарата прошли успешно.

Новый аппарат искусственной вентиляции легких высокого давления, разработанный инженерами NASA и предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом (COVID-19), прошел критический тест в Медицинской школе Икан в Нью-Йорке, эпицентре COVID-19 в Соединенных Штатах.

В NASA создали ИВЛ для больных коронавирусом NASA

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Устройство под названием VITAL (технология вентиляционного вмешательства, доступная на местном уровне) было разработано инженерами Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, чтобы устранить дефицит запаса традиционных ИВЛ.

NASA помогает медицинскому сообществу решить проблему нехватки аппаратов, необходимых для лечения пациентов с коронавирусом. В течение 37 дней инженеры и другие сотрудники лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии создали прототип ИВЛ высокого давления, адаптированный к потребностям пациентов с COVID-19, и отправили его в Медицинскую школу Икан в Нью-Йорке для тестирования.

В NASA создали ИВЛ для больных коронавирусом NASA

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“Мы специализируемся на производстве космических аппаратов, а не на производстве медицинских устройств“, - сказал директор JPL Майкл Уоткинс. “Но отличная инженерия, тщательное тестирование и быстрое создание прототипов - это некоторые из наших специальностей. Когда люди в JPL поняли, что у них есть все необходимое для поддержки медицинского сообщества, они почувствовали, что их долг - поделиться своей изобретательностью и опытом“.

Как и все ИВЛ, VITAL использует установку трубки в дыхательные пути пациентов. Новое устройство не заменит нынешние больничные ИВЛ, которые могут работать в течение многих лет и предназначены для решения более широкого круга медицинских проблем. Вместо этого VITAL рассчитан на три-четыре месяца и специально предназначен для пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla создала аппарат вентиляции легких из деталей Model 3.