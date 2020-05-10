Видео дня: Как устроена IT-столица мира и Незлобин х Вассерман
Как устроена IT-столица мира / вДудь
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Юрий Дудь выпустил новое большое видео про поездку в Силиконовую долину. Он взял интервью у выходцев из СССР, которые работают в крупных IT-компаниях, создают стартапы и инвестируют в IT. Как можно попасть работать в Google, сколько получают программисты и сколько стоит жить в Силиконовой долине?
Незлобин х Вассерман | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
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23 апреля вышел очередной выпуск YouTube-шоу Что было дальше?, в котором знаменитости рассказывают истории, а комики пытаются угадать их финал. На этот раз проект посетили актер и сценарист Александр Незлобин и победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.
Напомним, ранее в тренды попали NILETTO - Любимка и Кто первый сбежит от маньяка.
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