Видео дня: Как устроена IT-столица мира и Незлобин х Вассерман

В тренде - документальный фильм и развлекательное шоу.

Как устроена IT-столица мира / вДудь

Читай также: Видео дня: LITTLE BIG - GO BANANAS и Финал Лиги смеха

Юрий Дудь выпустил новое большое видео про поездку в Силиконовую долину. Он взял интервью у выходцев из СССР, которые работают в крупных IT-компаниях, создают стартапы и инвестируют в IT. Как можно попасть работать в Google, сколько получают программисты и сколько стоит жить в Силиконовой долине?

Незлобин х Вассерман | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Читай также: Видео дня: Ты допустил большую ошибку и Cвященник на дистанционке

23 апреля вышел очередной выпуск YouTube-шоу Что было дальше?, в котором знаменитости рассказывают истории, а комики пытаются угадать их финал. На этот раз проект посетили актер и сценарист Александр Незлобин и победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

Напомним, ранее в тренды попали NILETTO - Любимка и Кто первый сбежит от маньяка.