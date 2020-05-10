Принят новый протокол Wi-Fi с дополнительными частотами

Новый протокол позволит разгрузить частоты, которые уже используются в Wi-Fi.

Федеральная комиссия по связи США одобрила новый стандарт Wi-Fi, который позволит снизить нагрузку на уже используемые частоты.

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Новый стандарт Wi-Fi будет поддерживать частоты 6 ГГц. Использование этого диапазона "разгрузит" уже существующие каналы и диапазоны частот. Сейчас используются частоты в 2,4 ГГц и 5 ГГц. И особо ощущается дефицит в многоэтажных домах, где во всех квартирах есть роутеры.

Технически, Wi-Fi на 6 ГГц имеет ту же теоретическую максимальную скорость, что и 5 ГГц Wi-Fi: 9,6 Гбит/с, максимум, предлагаемый по стандарту Wi-Fi 6, текущей версии Wi-Fi.

Но в реальной жизни вы вряд ли получите такую скорость. На частоте 6 ГГц предполагается, что маршрутизаторы будут транслировать данные с максимально допустимым размером канала, что означает более быстрое соединение.

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Wi-Fi-соединение со смартфонами может достигать 1-2 Гбит/с в этих новых сетях. Это те скорости, которые ожидаются от диапазона 5G, доступность которого пока очень ограничена. Конечно, ваши скорости будут по-прежнему ограничены тем, что предлагает ваш домашний интернет-провайдер, но это огромный потенциальный скачок.

Первые устройства получат поддержку Wi-Fi 6 ГГц уже к концу 2020 года, а помечаться они будут знаком Wi-Fi 6E.

Напомним, ранее сообщалось, что взлом соседских WiFi-сетей становится все популярней.