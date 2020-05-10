Google поможет перевести телефонные звонки в текст

Искусственный интеллект распознает голос и превратит его в титры.

Google впервые анонсировал свою функцию "Живые титры" на Google I / O 2019. Используя три модели машинного обучения на устройстве, эта функция обнаруживает речь на английском языке и автоматически генерирует титры. Эта функция была впервые стала доступной в Pixel 4, но позже была расширена до Pixel 3a, Pixel 3, Pixel 2, Samsung Galaxy S20, OnePlus 7T и OnePlus 8.

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Однако, с момента запуска функции, она не получала никаких обновлений для его функциональности. Но это может скоро измениться, поскольку обнаружено свидетельство того, что Google позволит "Живым титрам" работать в телефонных звонках.

Исходный код в приложении может предсказать функции, которые могут появиться в будущем обновлении приложения, но возможно, что ни одна из функций, которые были обнаружены, может не появиться в будущем выпуске. Это связано с тем, что в настоящее время эти функции не реализованы в реальной сборке и могут быть использованы разработчиками в любое время в будущем.

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В Android 11 Developer Preview 3 для Google Pixel 4 была проанализирована версию 2.13.302920511 "Службы персонализации устройств" - приложения, отвечающего за титры в реальном времени. В нем обнаружили строки, в которых говорится, что пользователи смогут включить "Живые титры" в телефоне.

Включение этой функции по телефонному звонку сообщит всем участникам о том, что звонок переводится в титры.

В настоящее время API, на который опираются "Живые титры", AudioPlaybackCaptureConfiguration, не позволяет захватывать звук голосового вызова. Однако возможно, что новое разрешение только для системы, добавленное в Android 11 Developer Preview 3, позволит этой функции обойти это ограничение.

Напомним, ранее сообщалось, что Google будет фильтровать сайты с базами телефонов.