Блогер показал разницу между iPhone SE и iPhone‌ 8

Разница не очень большая.

Что касается дизайна, iPhone SE идентичен ‌iPhone‌ 8 с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем, толстой верхней и нижней рамками, задней камерой с одним объективом и сенсорной кнопкой Home ID.

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Неудивительно, что iPhone 8 также очень похож на iPhone SE внутри, как подробно показано в снятом видеоролике китайского блогера, у которого есть одно из устройств под рукой.

Большинство компонентов iPhone‌ SE идентичны iPhone‌ 8, но есть различия в модеме и чипе WiFi, разъеме аккумулятора, который совпадает с разъемом аккумулятора в iPhone 11, и настройке фонарика. Есть также другой модуль задней камеры и, конечно, другой процессор: в iPhone SE использует тот же чип A13, что и в iPhone 11 и 11 Pro.

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Многие компоненты в iPhone SE и iPhone 8 могли работать взаимозаменяемо, демонстрируя, насколько похожи большинство деталей. Например, передний дисплей iPhone 8 можно заменить на iPhone SE, и он идеально подходит.

Стоимость ‌iPhone‌ SE составляет $399, и первые заказы начнут поступать клиентам завтра. Мы увидим еще более пристальный разбор iPhone SE, как только сайты с демонтажем, такие как iFixit, разберут один из новых смартфонов.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple официально анонсировала новый iPhone SE.