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Что лучше - активированный или белый уголь: Эксперименты

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В этом видео блогер из Химия – Просто сравнил свойства активированного и белого угля.

Что такое белый уголь и чем он отличается от активированного? Сначала нужно определиться, из чего делается черный активированный уголь.

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Его делают из торфа, древесного угля, скорлупы кокосовых орехов или других углеродсодержащих материалов, которые нагревают без доступа к воздуху. А затем подвергают дополнительной химической обработке.

Впервые активированный уголь применили для противогазов. 

А белый уголь вообще никакого отношения к углю не имеет. Состоит он из диоксида кремния и микрокристаллической целлюлозы.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.

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Теги: эксперименты, видео
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