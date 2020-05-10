Что лучше - активированный или белый уголь: Эксперименты
Что такое белый уголь и чем он отличается от активированного? Сначала нужно определиться, из чего делается черный активированный уголь.
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Его делают из торфа, древесного угля, скорлупы кокосовых орехов или других углеродсодержащих материалов, которые нагревают без доступа к воздуху. А затем подвергают дополнительной химической обработке.
Впервые активированный уголь применили для противогазов.
А белый уголь вообще никакого отношения к углю не имеет. Состоит он из диоксида кремния и микрокристаллической целлюлозы.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.
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