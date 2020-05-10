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В Skype появилась замена фона во время видеозвонка

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В Skype теперь можно изменять фон
В Skype теперь можно изменять фон
microsoft

Microsoft выпустила новое обновление для Skype для Windows, Mac, Linux и браузеров Skype 8.59, которое дает пользователям возможность менять фоны во время видеозвонков. Фоны могут быть использованы для замены реального фона пользователя и обеспечения более профессиональной настройки при общении с использованием Skype для видеоконференций.

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Новая фоновая функция доступна после установки обновления из меню "Дополнительно" во время видеовызова с помощью параметра "Фоновый эффект".

По словам Microsoft, Skype для Windows, Mac, Linux и Web 8.59.0.77 начал распространяться среди пользователей в начале этой недели и будет постепенно выпускаться в течение следующей недели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Skype появилось размытие фона при видеозвонке.

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Теги: Skype, обновление, фон
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