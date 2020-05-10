Meizu показал свой новый флагман за две недели до презентации

Тизер будущего флагмана Meizu 17 появился на официальном аккаунте компании в Weibo и Facebook.

Meizu дразнил предстоящим флагманом последние несколько дней, а теперь даже опубликовал полные фотографии устройства спереди и сзади.

Надпись на изображении Meizu переводится как "Талантливый, как ты. Ежегодный флагман, который вы никогда не забудете с первого взгляда. 8 мая пресс-конференция серии 17". Вчера компания объявила дату запуска телефона.

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Модуль камеры Meizu 17 состоит из четырех сенсоров, расположенных горизонтально, с кольцевой вспышкой в ​​центре. Хотя задняя часть телефона имеет конические стеклянные края, передняя часть телефона имеет плоский дисплей. Мы также видим тот же дисплей в белой рамке с отверстием в ​​правом верхнем углу экрана. На экране также есть сканер отпечатков пальцев.

Meizu была одной из первых компаний, которая подтвердила, что ее следующий флагман будет иметь процессор Snapdragon 865. Согласно утечкам, дисплей имеет 90-ГГц OLED, а также оперативную память LPDDR5 и UFS 3.0.

Говорят, что основная камера будет иметь 64-мегапиксельную матрицу и батарею на 4500 мАч. Благодаря модему X55, который поставляется в комплекте с каждым чипом Snadpragon 865, телефон также будет поддерживать Wi-Fi 6 и 5G.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось изображение флагмана Meizu 17.