Видео дня: NILETTO - Любимка и Кто первый сбежит от маньяка

В тренде - пародия и челлендж.

NILETTO - ЛЮБИМКА (ПАРОДИЯ)

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На канале Чоткий Паца появилась пародия на песню группы NILETTO. В ней подняли тему коронавируса и карантина, а в обращении к зрителям попросили присоединиться к акции даруйповітря, цель которой - собрать деньги на закупку 24 аппаратов ИВЛ для всех областей.

КТО ПЕРВЫЙ СБЕЖИТ ОТ МАНЬЯКА ПОЛУЧИТ 10000 S

В этом видео блогер Himan провел челлендж Кто первый сбежит от маньяка - получит 10000 рублей. Будет ужасная комната с заданиями, проще говоря квест. Участники сами должны догадаться, как им выжить, а чтобы это сделать - нужна смекалка.

Напомним, днем ранее в тренды попали захват российской техники на Донбассе и Пугаю собаку.