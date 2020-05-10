Данные 267 миллионов пользователей Facebook продали за 600 долларов

В Сеть утекли не только полные имена, но и телефоны и адреса электронной почты.

Личная информация 267 миллионов пользователей Facebook была доступна для продажи в Даркнете за 600 долларов.

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Личная информация из учетных записей социальных сетей не имела паролей, и большинство из них поступало из учетных записей США. Однако в этих данных было много информации, такой как полные имена, идентификаторы, адреса электронной почты, даты рождения и даже номера телефонов пользователей.

Данные пользователей продавали в Даркнете gizchina.com

Эта информация позволит хакерам извлекать личные данные пользователей при помощи фишинговых сайтов, выступая, например, в качестве официального органа.

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По словам Боба Дьяченко, исследователя, ответственного за эту находку, группа хакеров, разместившая эти данные в Даркнете для продажи, нашла их через программный интерфейс Facebook (API). Однако это всего лишь гипотеза исследователя.

Компания Cyble быстро купила эти личные данные взломанных учетных записей Facebook, чтобы предотвратить доступ хакеров к ним. Эта же компания обнаружила продажу учетных записей Zoom.