Крупнейшую выставку IFA 2020 отменили из-за коронавируса

Традиционная сентябрьская выставка в этом году пройдет только в виде онлайн-конференции.

Ранее в этом году одна из крупнейших конференций, посвященных смартфонам, MWC 2020 (Mobile World Congress) была отменена из-за опасений, связанных с коронавирусом. Аналогичным образом мероприятие IFA Berlin 2020 также было отменено. Тем не менее, мероприятие все еще может быть организовано, хотя и в прямом эфире.

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IFA Berlin 2020 должен был состояться в сентябре 2020 года. Но местное правительство запретило все мероприятия с более чем 5000 участников до 24 октября 2020 года. Хотя, как предполагают организаторы, оно все еще может проводиться в Интернете. В ветке Твиттера официального канала IFA Berlin было опубликовано шесть твитов, в которых говорилось о "новом инновационном концептуальном дизайне", который они планируют внедрить в эти "беспрецедентные времена".

В этой связи IFA Berlin заявила, что хотя мероприятие является самой значимой в мире выставкой бытовой электроники и бытовой техники, но, несмотря на это, мероприятие не может быть проведено в этом году из-за продолжающейся пандемии. Тем не менее, они также написали в твиттере об организаторах, ищущих другие альтернативы, и о том, что планирование уже ведется.

Такие мероприятия, как IFA Berlin 2020, важны для брендов, производителей и ритейлеров. Таким образом, они планируют представить детали его обновленной концепции для мероприятия этого года в ближайшем будущем. В настоящее время пандемия по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность, поэтому онлайновая трансляция, вероятно, станет наиболее очевидным ответом на препятствие.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшую выставку Computex 2020 перенесли из-за коронавируса.