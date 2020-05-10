Видео дня: Захват российской техники на Донбассе и Пугаю собаку

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Украина захватила современную российскую технику на Донбассе

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ПУГАЮ СОБАКУ, ВО ВРЕМЯ ТОГО, КАК ОНА ВОРУЕТ ЕДУ СО СТОЛА!

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Блогер с канала Mamix Lite решил устроить эксперимент. Его собака живет с ним уже около 1,5 лет. И все время он был пакостным псом. Он постоянно воровал еду со стола, грыз мусорки и т.д.

Но блогеру это надоело и он решил, что так дальше продолжаться не может.

"Я изучил информацию в интернете и узнал, что для этого требуется - пугать собаку, во время того, как он ворует еду. Из всего этого получился достаточно интересный эксперимент", - написал автор видео.

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