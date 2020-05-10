Объемная голограмма из фанеры: Эксперименты

Как можно сделать красивую 3D-голограмму дома?

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Блогер AlexGyver решил сделать из подручных средств настоящую 3D-иллюзию. Для этого он использовал светодиоидную матрицу и эффект POV.

Светодиоды поместили на платформе, которую двигает моторчик. А если двигать его очень быстро, получается изображение, которое кажется наблюдателю объемным.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способен лазер.