Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Объемная голограмма из фанеры: Эксперименты

Комментариев: 0
Как можно сделать красивую 3D-голограмму дома?

Читай также: Над телефонами будущего будут летать картинки

Блогер AlexGyver решил сделать из подручных средств настоящую 3D-иллюзию. Для этого он использовал светодиоидную матрицу и эффект POV.

Светодиоды поместили на платформе, которую двигает моторчик. А если двигать его очень быстро, получается изображение, которое кажется наблюдателю объемным.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способен лазер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь