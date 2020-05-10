Apple будут частично собирать iPhone SE не в Китае

Apple решила перенести производство в Бразилию.

Apple выпустила iPhone SE 2020 года на прошлой неделе, и потенциальные покупатели могут предварительно заказать этот смартфон в более чем 40 странах. А теперь стало известно, что Apple будет собираться в Бразилии. Об этом сообщает местный регулятор ANATEL (организация, похожая на FCC).

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После официального запуска нового iPhone SE некоторые фотографии iPhone были на сайте Apple Brazil. На задней панели телефона есть надпись "Indústria Brasileira" ("Бразильская индустрия"). Эти логотипы обычно предназначены для продуктов, изготовленных или собранных в Бразилии.

На данный момент это изображение больше не доступно на веб-сайте Apple Brazil. Тем не менее процесс сертификации iPhone 2020 SE в Бразилии в настоящее время завершен. ANATEL также упомянул, что Foxconn Brazil является одним из производителей. Компания имеет свой завод в Жундиаи, Сан-Паулу.

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Однако, это не первый раз, когда iPhone будет собран в Бразилии. Apple часто собирает некоторые продукты, такие как iPhone XR на заводах Foxconn в Бразилии, чтобы снизить цены на местном рынке. Поскольку iPhone SE - это "дешевая" модель, Apple может снова выбрать сборку в Бразилии.

Причина сборки этого продукта в Бразилии вполне понятна. Бразилия налагает высокие тарифы на импортируемые продукты, включая практически все устройства Apple. Поэтому некоторые компании вкладывают средства в процесс местной сборки, поскольку это может снизить налоги, уплачиваемые при продаже этих продуктов. Модель iPhone SE, которая будет продаваться в Бразилии, носит номер A2296, такой же, как в Европе и Австралии.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple хочет выпустить миниатюрный iPhone.