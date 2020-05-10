NASA показало управление марсоходом на удаленке

Даже во время карантина сотрудники NASA работают на Марсе.

Для людей, которые могут работать удаленно во время карантина, помогают видеоконференции и электронные письма. Это относится и к команде управления марсоходом Curiosity. Они сталкиваются с теми же проблемами, что и многие удаленные работники: выгуливают собаку, делят пространство с партнерами и семьей, не забывая время от времени отходить от стола. Но есть нюанс - их работа находится на Марсе.

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20 марта 2020 года никто из команды не присутствовал в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, где базируется миссия. Это был первый раз, когда ровер управлялся полностью дистанционно. Через два дня команды, которые они отправили на Марс, были выполнены, как и ожидалось, в результате Curiosity просверлила образец породы в месте под названием Эдинбург.

Команда NASA предвидела необходимость карантина за несколько недель, что заставило их переосмыслить, как они будут работать. Были выделены гарнитуры, мониторы и другое оборудование для сотрудников на удаленке.

Однако не все, с чем они привыкли работать в JPL, можно отправить домой. Инженеры полагаются на трехмерные изображения с Марса и обычно изучают их через специальные очки, которые быстро переключаются между левым и правым обзором, чтобы лучше раскрыть контуры пейзажа. Это помогает им понять, куда вести Curiosity и как далеко они могут вытянуть роботизированную руку.

Но эти очки требуют продвинутых видеокарт в высокопроизводительных компьютерах в JPL. Хотя, на самом деле, это игровые компьютеры, предназначенные для езды на Марсе. Чтобы операторы роверов могли просматривать 3D-изображения на обычных ноутбуках, они перешли на простые красно-синие 3D-очки. Хотя они не такие реалистичные и не удобные, как виртуальные шлемы, они также хорошо подходят для планирования движений.

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Команда провела несколько испытаний и одну полную пробную тренировку, прежде чем пришло время планировать буровую операцию на Марсе.

Конечно, аппаратные средства - это только часть уравнения. Помимо этого требуется большая часть материально-технического обеспечения. Как правило, члены команды JPL работают с сотнями ученых в исследовательских институтах по всему миру, чтобы решить, где вести Curiosity и как собирать образцы. Работа дистанционно от этих ученых - не нова. Но работать отдельно от других людей, которые обычно базируются в JPL, это новый вызов.

"Обычно мы все в одной комнате, обмениваемся экранами, изображениями и данными. Люди разговаривают небольшими группами и друг с другом по всей комнате", - сказала Алисия Олбо, которая возглавляет команду.

Теперь они выполняют ту же работу, проводя несколько видеоконференций одновременно, а также больше полагаются на приложения для обмена сообщениями. Требуется дополнительное усилие, чтобы убедиться, что все понимают друг друга. В среднем планирование каждого дня занимает на один или два часа больше, чем обычно. Это добавляет некоторые ограничения на количество команд, отправляемых каждый день. Но по большей части Curiosity так же научно продуктивен, как и прежде.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA назвали сроки полета человека на Марс.