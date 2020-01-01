Facebook вводит виртуальные обнимашки

Новая реакция - как раз то, что нужно при карантине.

Facebook усиливает свою роль глобального связующего звена в условиях глобального карантина. Теперь, когда соцсеть стала частью повседневной жизни, платформа предоставляет пользователям дополнительный инструмент для общения с друзьями и семьей, даже если большинство из нас не может быть с ними физически.

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Facebook уже давно добавил смайлики-реакции в Messenger, позволяя пользователям отвечать на сообщения со смехом, любовью, грустью и так далее. Теперь вы также можете проявить заботу.

"Мы запускаем новые реакции Care на @facebookapp и @Messenger, чтобы люди могли поделиться своей поддержкой друг с другом в это беспрецедентное время", - заявил менеджер по коммуникациям Facebook EMEA Александр Войца в Twitter. "Мы знаем, что сейчас неопределенное время, и мы хотели, чтобы люди могли показать свою поддержку таким образом, чтобы их друзья и семья знали, что они думают о них".

Эти новые смайлики будут проявляться по-разному в зависимости от того, какое приложение Facebook вы используете. На Messenger, он выйдет сегодня как обновление к уже существующим эмодзи. Что касается Facebook в браузере, компания добавит седьмую реакцию со следующей недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook запускает мессенджер для детей.