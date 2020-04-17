Бактерицидная маска своими руками: Эксперименты
Как сделать ткань с наночастицами серебра?
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Блогер из Огненное ТВ покажет, как нанести наночастицы серебра на ткань. Ткань после такой обработки приобретает высокую антибактериальную и противовирусную активность.
Такую ткань можно использовать как дополнительную защиту от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
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