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Обновление Защитника Windows поломало операционку

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Это уже второй раз за год.
Обновление Защитника ломает систему
Обновление Защитника ломает систему
windowslatest.com

Обновление Защитника Windows вызывает ошибку "Служба угроз остановлена. Перезагрузите сейчас" и "Неожиданная ошибка. Извините, мы столкнулись с проблемой. Пожалуйста, попробуйте еще раз".

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В то время как многие пользователи обвиняют Windows 10 KB4549951, реальным виновником, по-видимому, является Security Intelligence 1.313.1638.0, который сегодня был обновлен через автоматическое обновление Windows.

Согласно различным сообщениям на форумах и платформах социальных сетей, а также электронным письмам, полученным от пользователей, Защитник Windows терпит неудачу из-за следующих ошибок:

  • Служба угроз остановлена. Перезагрузить сейчас.
  • Неожиданная ошибка. Извините, мы столкнулись с проблемой. Пожалуйста, попробуйте еще раз

Эта ошибка не позволяет пользователям запускать проверку Защитника Windows, а неудачные проверки могут подвергать клиентов Windows 10 угрозам безопасности, и подобные ошибки могут также подорвать доверие к Защитнику Windows.

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Как исправить эту ошибку?  Похоже, что проблема вызвана файлами с двумя точками (..) в имени, и ошибка исчезнет, ​​если вы переименуете или удалите файлы.

В средстве просмотра событий перейдите к журналам приложений и служб> Microsoft> Windows> Защитник Windows> Оперативный.

Поищите там ошибку, и вы найдете что-то вроде «код исключения аварии 0xc00000005», и оно содержит имя файла с двумя точками. Чтобы устранить проблему, удалите лишнюю точку или удалите файл.

Найдите файл с двумя точками
Найдите файл с двумя точками
windowslatest.com

После исправления файла перейдите в службы, запустите Защитник Windows и выполните быстрое сканирование. Это должно решить проблему.

В чате со службой поддержки Microsoft один из сотрудников сказал нам, что Microsoft знает о существующей проблеме.

Вскоре Microsoft может выпустить исправление с другим "Обновлением безопасности для Антивируса Защитника Windows", поэтому вам нужно убедиться, что вы не отключили Обновления Windows.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft выпустит свой антивирус для Android и iOS.

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Теги: Windows 10, обновление
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