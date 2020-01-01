Цукерберг рассказал о будущем Facebook при пандемии коронавируса

Для всех сотрудников продолжат удаленку, а все офлайн-мероприятия отменили до 2021 года.

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг обратился ко всем пользователям, рассказав о дальнейшей работе сервиса.

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“Когда мы начинаем думать о том, как будет выглядеть общество будущего, я хотел бы представить обновленную информацию о том, как мы планируем нашу работу в Facebook. Вкратце: мы замедляем наши планы по возвращению в офис, чтобы расставить приоритеты, помогая остальной части нашего сообщества и местной экономике восстановиться и начать работу в первую очередь“, - написал Цукерберг.

Основатель соцсети подчеркнул, что большинство людей не могут работать так же легко, как многие его сотрудники. Также он считает, что когда предприятия и компании заново начнут открываться, они должны открываться в шахматном порядке. чтобы люди, возвращающиеся на работу, могли делать это безопасно и чтобы минимизировать вероятность будущих вспышек.

“Мы потребуем, чтобы подавляющее большинство наших сотрудников работали из дома, по крайней мере, до конца мая, чтобы создать более безопасную среду как для наших сотрудников, выполняющих важные работы, которые должны находиться в офисе, так и для всех остальных в наших местных общинах. Небольшой процент наших критически важных сотрудников, которые не могут работать удаленно, таких как обозреватели контента, занимающиеся борьбой с терроризмом или предотвращением самоубийств и самоповреждения, и инженеры, работающие на сложном оборудовании, могут вернуться быстрее, но в целом не ожидайте, что все вернутся в наши офисы в скором времени“, - пояснил создатель соцсети.

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Также он заявил, что желательно, чтобы люди даже после отмены карантина не собирались большими группами. Потому все мероприятия Facebook отменены до 2021 года.

“Мы отменяем любые крупные офлайн-события, которые мы запланировали с 50 или более людьми до июня 2021 года. Некоторые из них мы будем проводить как виртуальные события, и вскоре мы поделимся более подробной информацией об этом. Точно так же мы расширяем нашу политику, запрещающую деловые поездки, по крайней мере, до июня этого года“, - добавил Цукерберг.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook похвастался небывалой посещаемостью из-за карантина.