Домашнюю пивоварню создали из мини-компьютера

Чем еще заняться на карантине?

Если вам нравится открывать холодное пиво, вы можете по достоинству оценить этот проект пивоварни с управление от Pi. На этой неделе он был опубликован на Reddit пользователем Warshi7819. Это не его первый проект Raspberry Pi.

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Warshi7819 некоторое время интересовался пивом домашнего приготовления и только недавно решил обновить свое оборудование с помощью Raspberry Pi 3 B. Pi использует два водонепроницаемых датчика, размещенных внутри 60-литровых баков для контроля температуры партии. Он контролирует нагревательный элемент мощностью 3200 Вт, чтобы поддерживать температуру на идеальном уровне.

Домашняя пивоварня reddit.com

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Raspberry Pi выполняет пользовательский скрипт Python на Raspbian, созданный Warshi7819 только для проекта. Он даже имеет пользовательский интерфейс. Вы можете ввести детали рецепта: Pi использует датчики температуры и пару реле SSR для поддержания температуры и циркуляции в соответствии с рецептом.

В целом, программа использует более 2500 строк кода и, согласно Warshi7819, была самым трудоемким аспектом проекта. Но работа еще не окончена. Новые функции находятся в разработке, в том числе возможность передавать рецепты и контролировать пивоварню удаленно через WiFi. Вы можете следить за этим проектом и исследовать больше работ Warshi7819 над Reddit.

Напомним, ранее сообщалось, что идет сбор средств на "3D-принтер для пива".